تشهد محافظة المنيا، اليوم الجمعة، طقساً معتدلاً منذ الصباح، بعد يومين من التقلبات الجوية والتي صاحبتها أمطار متوسطة وعواصف ترابية على كافة الأرجاء.

وسجلت درجات الحرارة بالمحافظة اليوم، 24 درجة للعظمى، و 11 درجة للصغرى، لتسود حالة من الطقس المعتدل صباحاً، والمائل للبرودة مساءً على كافة مراكز المحافظة

وكانت الأجهزة التنفيذية بعروس الصعيد، عملت خلال مدار الساعات الماضية على رفع المياه المتراكمة بكافة الشوارع الرئيسية والداخلية، وإصلاح بعض الأعطال الكهربائية الناتجة عن سوء الطقس، والتي تسببت في قطع الأسلاك ببعض أعمدة الإنارة بالقرى.