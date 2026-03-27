رغم القصف.. الرئيس الإيراني يتجول في متاجر طهران "فيديو- صور"

كتب : وكالات

04:56 م 27/03/2026 تعديل في 05:24 م

ظهر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وهو يزور محال تجارية في العاصمة طهران، رغم الحرب على بلاده، متحديا القصف الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية، بحسب ما نشرت وكالات أنباء إيرانية اليوم الجمعة.

وزار بزشكيان بحسب فيديوهات وصور، محلا تجاريا ضخما ومليئا بالمواد الغذائية، وتجول داخله والتقى بالعاملين، في رسالة طمأنة على ما يبدو للإيرانيين بتوفر السلع رغم الحرب.

وتمت هذه الزيارة برفقة محافظ طهران، في ظل الظروف الحساسة والخاصة الراهنة، إذ أكد الرئيس الإيراني على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار واستدامة وصول أفراد المجتمع إلى احتياجاتهم الأساسية.

كما أصدر التوجيهات اللازمة لتسهيل نقل السلع الاستراتيجية وتقديم دعم إضافي لمنشآت التوزيع، مع التأكيد على ضرورة المراقبة المستمرة للأسعار لمنع أي تجنّ على حقوق المستهلكين.

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده تسعى إلى "إنهاء كامل للحرب وإرساء الأمن والهدوء"، مؤكداً، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أنه "نأمل بمساعدة الدول الشقيقة المسلمة في إنقاذ المنطقة من هذه الكارثة التي يسعى إليها الأعداء".


وأضاف بزشكيان أن إيران لم تسعَ يوماً لامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أكدت هذه الحقيقة"، معتبراً أن الاتهامات الموجهة لبلاده في هذا الشأن "تُستخدم ذريعة لتبرير الهجمات على إيران"، وأكد خلال الاتصال أن استهداف إيران للقواعد والمراكز العسكرية الأميركية في المنطقة "يمثل رداً طبيعياً على مصدر الاعتداءات" ضد بلاده.

وشدد على أن "الدول الإسلامية يجب ألا تسمح للأطراف المعادية باستغلال هذه الأحداث لإثارة الانقسام وإشعال الحروب في المنطقة". وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لمواقف الحكومة والشعب في ماليزيا لإدانتهما ما وصفه بـ"العدوان غير القانوني وغير الإنساني" من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

