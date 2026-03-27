موعد مباراة مصر والسعودية والقناة الناقلة

كتب : هند عواد

10:53 ص 27/03/2026

مباراة مصر والسعودية

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لخوض أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف الحالية، استعدادا لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والسعودية

يلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب السعودي، في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة، على ملعب الإنماء بمدينة جدة في لقاء ودي ضمن استعدادات الثنائي للمونديال.

القناة الناقلة لمباراة مصر والسعودية

أعلنت قنوات أون سبورت، نقل مباراة مصر والسعودية الودية، عبر قناة أون سبورت 1.

واختتم منتخب مصر تدريباته، مساء أمس، على ملعب الإنماء الرئيسي.

وشارك في مران المنتخب جميع اللاعبين المختارين للمعسكر ، وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا وحسام عبدالمجيد وخالد صبحي ومحمد هاني وطارق علاء وحمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وإبراهيم عادل وهيثم حسن وإسلام عيسى وناصر منسي ومصطفى محمد.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض لقاء ودي ثان ضد منتخب إسبانيا، يوم 31 مارس الحالي.
ويشارك منتخب مصر في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

مصر السعودية كأس العالم مباراة مصر والسعودية الودية حسام حسن

لاعبون يظهرون لأول مرة بقميص منتخب مصر أمام السعودية
