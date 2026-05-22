رد الإعلامي توفيق عكاشة على تصريحات الدكتور عمرو موسى بأن سقوط إيران بداية إخضاع الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إيران على مدار عقود طويلة استخدمت الميليشيات والتهديدات لفرض نفوذها في المنطقة.

وأوضح عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي جمال الملا في بودكاست "قصص"، أن النظام الإيراني قائم منذ نحو 47 عامًا، منذ الإطاحة بالشاه عام 1979، مؤكدًا أن الأحداث التاريخية تكشف ارتباط إيران بخطط دولية أوسع.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دعمت الشاه الإيراني لسنوات باعتباره حليفًا استراتيجيًا على حدود الاتحاد السوفيتي، لكن مع بدء خطة إسقاط الاتحاد عام 1975، تغيرت الحسابات الأمريكية.

وبيّن أن المخابرات المركزية الأمريكية جندت قيادات داخل الحزب الشيوعي السوفيتي لإضعافه، ما أدى إلى انهياره ذاتيًا بين عامي 1980 و1990، وهو ما جعل الحاجة للتحالف مع الشاه غير ضرورية.

وأضاف أن الإطاحة بالشاه جاءت قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، ليصعد الخميني إلى الحكم عام 1979، حيث تم إشعال الحرب العراقية الإيرانية لتثبيت أركان النظام الجديد وجمع الشعب خلف القيادة الدينية.

وأكد أن هذه الحرب كانت أداة لتقوية حكم الخميني، قبل أن يسقط الاتحاد السوفيتي لاحقًا، مشددًا على أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من الصراعات التي وصفها بأنها "صناعة قائمة على الشر".

واعتبر الإعلامي توفيق عكاشة أن الأحداث التاريخية تثبت أن ما جرى كان مخططًا بدقة، وأن الشرق الأوسط ظل ساحة لتوازنات القوى العالمية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقًا.