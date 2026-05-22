أكد مصدر إيراني مسؤول، أن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم مع الولايات المتحدة.

وقال المصدر الإيراني، في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد أي اتفاق نهائي حتى الآن، وإن العمل جارٍ على تقليص الخلافات بين طهران وواشنطن.

وأوضح المصدر الإيراني، أن الأجواء الإيجابية المرافقة للحراك الدبلوماسي مهمة لكنها غير كافية للتوصل إلى اتفاق حقيقي.

وأشار المصدر الإيراني، إلى أن مسار وقف الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي وتأمين استقرار مضيق هرمز يشكل أولوية.

وأضاف أن الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات عن تصدير النفط ليست تفاصيل ثانوية بالنسبة لطهران.

ولفت المصدر، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية لا تتعامل مع النوايا، بل تبني تحركاتها وفق السيناريو الأسوأ.