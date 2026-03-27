أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة شملت منطقتي السادات والتحكم المركزي بحي غرب مدينة أسيوط، لمعاينة المسار المقترح لإنشاء كوبري علوي جديد يربط بين شرق وغرب المدينة عبر خطوط السكك الحديدية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لمعالجة أحد أبرز التحديات المرورية التي تواجه سكان المدينة يوميًا.

مشاركة قيادات تنفيذية في الجولة

رافق المحافظ خلال جولته كلٌ من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف، حيث تم استعراض المخطط المبدئي لمسار المشروع ومراجعة نقاط الربط بين الأحياء المختلفة.

مشروع ضمن خطة تطوير شاملة للبنية التحتية

ويندرج مشروع الكوبري الجديد ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في أسيوط، استنادًا إلى توصيات لجنة مراجعة الطرق والميادين. وتهدف الخطة إلى تحسين السيولة المرورية على المحاور الحيوية، والحد من التكدسات اليومية التي تعاني منها المدينة.

ربط حيوي بين مناطق شرق وغرب أسيوط

ويمتد مسار الكوبري المزمع إنشاؤه من منطقة السادات بحي غرب وحتى شارع التحكم المركزي بحي شرق، ليخدم الحركة القادمة من الطريق الدائري ومناطق الأربعين والسادات والمتجهة نحو منطقة الحمراء وموقف نزلة عبد اللاه. ومن المتوقع أن يشكل المشروع محورًا مروريًا بديلاً يخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية ويعزز من انسيابية حركة السير داخل المدينة.

وأكد المحافظ أن الكوبري يمثل حلًا عمليًا لإحدى أكثر النقاط المرورية ازدحامًا، حيث سيسهم في تقليل الكثافات عند مواقع حيوية مثل إشارة الناحل وميدان المحطة وكوبري الهلالي. وسيتم ذلك عبر إعادة توزيع حركة المركبات وتوفير مسار مختصر يقلل زمن الرحلات، خاصة مع عبوره أعلى خطوط السكك الحديدية.

بدء الدراسات الفنية والتصميمات الهندسية

وأشار علوان إلى بدء إجراءات التعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، لإجراء الدراسات الفنية اللازمة، بما في ذلك أعمال الجسات وكشف المرافق وإعداد التصميمات وفق أحدث المعايير الهندسية، تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال الفترة القادمة.

تأكيد على التنسيق وتسريع وتيرة العمل

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال، مؤكدًا أن المحافظة تولي مشروعات البنية التحتية أولوية قصوى باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.