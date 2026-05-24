نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفلها في باريس (صور)

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 24/05/2026
    نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفل باريس (7)
    نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفل باريس (5)
    نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفل باريس (4)
    نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفل باريس (3)
    نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفل باريس (2)
    نانسي عجرم تتفاعل مع جمهورها
    تفاعل الجمهور مع نانسي عجرم في حفل باريس
    الجمهور يتفاعل مع نانسي عجرم
    نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفل باريس (6)

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بنجاح حفلها في باريس الذي أقيم مساء أمس الجمعة ضمن جولتها الغنائية "Nancy World Tour" ، الذي شهد حضور جماهيري كبير من جمهورها ومحبيها.

نشرت نانسي عجرم صورا من كواليس الحفل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تقدم باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها من الجاليات العربية هناك.

وكتبت نانسي على الصور: " باريس يا لها من ليلة شكرًا على حبكم، طاقتكم، وكل لحظة مشتركة الليلة الماضية في L'Olympia".

نانسي عجرم تغني الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات

كشف الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت عن الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات مطلع شهر يونيو المقبل.

نشر أيمن بهجت مقطع من الأغنية الدعائية للفيلم عبر صفحته على انستجرام،وكانت من غناء الفنانة نانسي عجرم بعنوان "بحن".

كواليس فيلم "الكراش"

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة. يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

نانسي عجرم جولة نانسي عجرم العالمية باريس فيلم الكراش

