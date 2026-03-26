

المنيا- جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا، أمس الأربعاء، حالة من الطقس السيء، إذ بدأ برياح متوسطة الشدة وتزايدت على مدار اليوم، وصولاً لعاصفة ترابية وأمطار على كافة الأرجاء مساءً.

كشف مصدر بغرفة عمليات المنيا، عن أبرز الأضرار التي شهدتها المحافظة، إذ جاء في مقدمتها: انهيار جزء معدني من أحد أبراج الاتصالات بمدينة المنيا الجديدة، وجرى إبلاغ الشركة المختصة لمتابعة كفاءة البرج.

أضاف المصدر لـ "مصراوي"، أن مدينة مغاغة شهدت انهيار جزئي لحائط بلكونة بالطابق الخامس بأحد الأبراج السكنية، بشارع قاعة بيروت بمنطقة العبور.

كما تم إخماد حريق في إحدى الأشجار بكورنيش النيل أمام ديوان عام المحافظة، وتم السيطرة عليه ومنع امتداده، ولم تسفر الوقائع عن أية خسائر بشرية .