إعلان

بسبب الطقس.. آثار الإسكندرية تُفعل غرفة عمليات لضمان سلامة المواقع الأثرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:52 م 25/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المواقع الأثرية بالإسكندرية خلال النوة ٣
  • عرض 4 صورة
    المواقع الأثرية بالإسكندرية خلال النوة
  • عرض 4 صورة
    مبنى طاحونة المندرة بالإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فعّلت غرفة عمليات منطقة آثار الإسكندرية أعمالها، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل وانتظام حركة الزيارة بالمواقع الأثرية المختلفة، وذلك لضمان استقرار العمل وتأمين المنشآت التاريخية في ظل التقلبات الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة.

قلعة قايتباي لم تتأثر

أكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، أن حركة الزيارة داخل قلعة قايتباي لم تتأثر على الإطلاق بموجة الطقس الحالية، مشيرًا إلى أن سور الحماية البحري، الذي تم إنشاؤه بواسطة الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، يعمل بكفاءة كاملة.

وأوضح متولي أن هذا السور يُعد أكبر مشروع هندسي بحري لحماية موقع أثري، حيث نجح في منع الأمواج العالية من الوصول إلى جسم القلعة، بفضل وجود حواجز الأمواج التي جعلت المياه المحصورة هادئة تمامًا، مع التعامل الفوري والمستمر مع أي تجمعات مياه بسيطة من خلال مسؤولي الموقع.

انتشار ميداني لمتابعة المناطق الأثرية

وامتدت المتابعة الميدانية لتشمل كافة المواقع والمباني الأثرية بالمحافظة، حيث تم التأكد من استقرار الحالة العامة في منطقة شرق الإسكندرية التي تضم طوابي "برج 2 و3" والطابية الحمراء وطابية كوساباشا بالإضافة إلى طاحونتي المندرة والمنتزه.

18 موقعا أثريا

كما شملت جولات مفتشي الآثار 18 موقعًا في منطقة وسط المدينة من أبرزها البرجان الشرقي والغربي وطابية محمد علي ومسرح سيد درويش ومبنى أتيليه الإسكندرية وصهاريج إبن النبيه والمباهما، وصولاً إلى المواقع الغربية التي تضم طابية الدخيلة وحمام علي بك المصري وكوم الناضورة ومحكمة سراي الحقانية التاريخية.

النوة واستنفار أجهزة المحافظة

وتشهد أحياء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، موجة طقس سيئ وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

ويتزامن سوء الأحوال الجوية مع بدء نوة "عوة وبرد العجوزة" التي تعتبر آخر نوات الشتاء الباردة والممطرة التي تتعرض لها الإسكندرية والسواحل الشمالية وتستمر لمدة 6 أيام.

ودفعت شركة الصرف الصحي بـ 153 سيارة ومعدة لكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، بينما أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية انتظام حركتي الملاحة والتداول بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم التقلبات الجوية المصاحبة للنوة.


الكلمات المفتاحية:
آثار الإسكندرية، قلعة قايتباي، محمد متولي، نوة عوة وبرد العجوزة، طقس الإسكندرية، صهاريج الإسكندرية، سراي الحقانية، حماية الشواطئ، مواقع أثرية، أخبار الإسكندرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
أخبار مصر

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
أخبار مصر

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

