إعلان

لكسح تجمعات مياه الأمطار.. "صرف الإسكندرية" تنشر فرق طوارئ و153 سيارة ومعدة- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:36 ص 25/03/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية (8)_8
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية (9)_9
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية (1)_1
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية (6)_6
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية (5)_5
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية (4)_4
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية (2)_2
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية (3)_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل فرق الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار والتعامل الفوري مع التجمعات المائية بأحياء وسط وغرب المحافظة.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتتعرض أحياء الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، منذ ساعات الصباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة "عوة وبرد العجوزة".

153 سيارة صرف صحي

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بـ 110 سيارة مجهزة، و37 معدة ديزل، بالإضافة إلى 2 سيارة تانك وقود، و2 سيارة تدخل سريع، و2 سيارة ورشة متنقلة، وذلك لدعم الأعمال الميدانية والتعامل مع أي طوارئ بشكل فوري.

رفع تجمعات مياه الأمطار

وتفقد المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمال الفرق الميدانية بمناطق غرب ووسط، مشددًا على ضرورة الاستجابة الفورية لأي تجمعات مياه خاصة بالمناطق الحيوية.

العمل على مدار 24 ساعة

وأشار إلى أن الشركة تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة، وفق خطة انتشار مدروسة تستهدف النقاط الساخنة الأكثر عرضة لتجمع المياه، منوهًا أن التنسيق مستمر بين غرف العمليات والفرق الميدانية لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشاد رئيس الشركة بجهود العاملين وفرق الطوارئ المنتشرة في الشوارع، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل خدمة ممكنة لأهالي الإسكندرية والحد من آثار موجة الطقس الحالية.

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات

وعطلت موجة الطقس السيئ الدراسة في كافة مدارس الإسكندرية والمعاهد الأزهرية والجامعات، وذلك بهدف حماية الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

منح إجازة استثنائية

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، منح إجازة استثنائية اليوم وغدًا، وذلك للعاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 عاماً.

اقرأ أيضًا:

عطلت الدراسة ورفعت الطوارئ.. كل ما تريد معرفته عن "عوة" آخر نوات الشتاء –صور

بقرار من المحافظ.. إجازة استثنائية يومين لبعض الموظفين بالإسكندرية

153 سيارة ومعدة.. تحرك عاجل من محافظة الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ –صور

"عوة" تضرب المدينة غدًا.. بيان تحذيري من محافظة الإسكندرية للمواطنين

"عوة وبرد العجوزة".. أمطار غزيرة تجتاح كافة أحياء الإسكندرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأحوال الجوية إجازة الصرف الصحي إجازة استثنائية الموظفين محافظة الإسكندرية رياح أمطار نوة عوة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد وداع ليفربول.. هل يحقق محمد صلاح لقب الهداف التاريخي للبريميرليج؟
رياضة عربية وعالمية

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

الأرصاد: منخفض جوي قوي وراء أمطار رعدية وسيول محتملة.. والذروة خلال ساعات
أخبار مصر

مصدر إيراني لـ"رويترز": باكستان سلمتنا مقترحًا أمريكياً من 15 بندًا
شئون عربية و دولية

"حذف مشاهد جنسية منها".. تعرف على شروط عودة فيلم "سفاح التجمع" للسينمات
سينما

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟