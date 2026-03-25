تواصل فرق الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار والتعامل الفوري مع التجمعات المائية بأحياء وسط وغرب المحافظة.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتتعرض أحياء الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، منذ ساعات الصباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة "عوة وبرد العجوزة".

153 سيارة صرف صحي

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بـ 110 سيارة مجهزة، و37 معدة ديزل، بالإضافة إلى 2 سيارة تانك وقود، و2 سيارة تدخل سريع، و2 سيارة ورشة متنقلة، وذلك لدعم الأعمال الميدانية والتعامل مع أي طوارئ بشكل فوري.

رفع تجمعات مياه الأمطار

وتفقد المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمال الفرق الميدانية بمناطق غرب ووسط، مشددًا على ضرورة الاستجابة الفورية لأي تجمعات مياه خاصة بالمناطق الحيوية.

العمل على مدار 24 ساعة

وأشار إلى أن الشركة تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة، وفق خطة انتشار مدروسة تستهدف النقاط الساخنة الأكثر عرضة لتجمع المياه، منوهًا أن التنسيق مستمر بين غرف العمليات والفرق الميدانية لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشاد رئيس الشركة بجهود العاملين وفرق الطوارئ المنتشرة في الشوارع، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل خدمة ممكنة لأهالي الإسكندرية والحد من آثار موجة الطقس الحالية.

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات

وعطلت موجة الطقس السيئ الدراسة في كافة مدارس الإسكندرية والمعاهد الأزهرية والجامعات، وذلك بهدف حماية الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

منح إجازة استثنائية

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، منح إجازة استثنائية اليوم وغدًا، وذلك للعاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 عاماً.

اقرأ أيضًا:

عطلت الدراسة ورفعت الطوارئ.. كل ما تريد معرفته عن "عوة" آخر نوات الشتاء –صور

بقرار من المحافظ.. إجازة استثنائية يومين لبعض الموظفين بالإسكندرية

153 سيارة ومعدة.. تحرك عاجل من محافظة الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ –صور

"عوة" تضرب المدينة غدًا.. بيان تحذيري من محافظة الإسكندرية للمواطنين

"عوة وبرد العجوزة".. أمطار غزيرة تجتاح كافة أحياء الإسكندرية