نجح فريق طبي متخصص بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الفيوم العام في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم من نوع "سحائي" ممتد بقاع الجمجمة لسيدة تبلغ من العمر 51 عامًا، مع إجراء عملية ترميمية للوجه والجمجمة، في إنجاز طبي يُسجل لأول مرة منذ تشغيل القسم بالمستشفى.

تفاصيل الحالة المرضية

كانت المريضة (م. أ. ي)، المقيمة بمدينة الفيوم، تعاني من ورم ضاغط من نوع (Meningioma en plaque) بالجهة اليسرى من الجمجمة، تسبب لها في صداع مزمن وجحوظ شديد بالعين.

وأظهرت الفحوصات الطبية والأشعة وجود «غزو عظمي» ناتج عن الورم، ما استدعى تدخلًا جراحيًا دقيقًا على عدة مراحل.

جراحة دقيقة من ثلاث مراحل

شملت العملية ثلاث خطوات رئيسية، بدأت بـالاستئصال الكامل للورم من قاع الجمجمة، ثم استئصال العظام المصابة لمنع عودة الورم مستقبلًا، أعقبها إجراء ترميم تجميلي باستخدام شبكة «تيتانيوم» لإعادة الشكل الطبيعي للوجه والجمجمة.

نجاح العملية دون مضاعفات

وأكد الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الفيوم العام، أن هذه الجراحة تُعد من أدق الجراحات التي قد تؤثر عادة على حاسة الإبصار، إلا أن الفريق الطبي نجح في إجرائها دون أي مضاعفات أو تأثير على نظر المريضة، التي استقرت حالتها وتخضع حاليًا للمتابعة داخل المستشفى.

وأضاف أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها التي تُجرى بالمستشفى منذ تشغيل قسم جراحة المخ والأعصاب قبل 3 سنوات، والذي أجرى نحو 1200 عملية حتى الآن.

إشادة بالفرق الطبية

وأشادت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالإنجاز الطبي، مثمنة جهود إدارة الطب العلاجي والفريق الجراحي، الذي ضم نخبة من الأطباء المتخصصين في جراحة المخ والأعصاب والتخدير والتمريض.

كما أثنت على دور الدكتور محمد اللباد، مؤسس ومشرف تشغيل قسم جراحة المخ والأعصاب، في تطوير الأداء الطبي ومتابعة الحالات الدقيقة داخل المستشفى.