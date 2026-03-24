القاتل الصامت يتسبب في وفاة تاجر وطفلته وإصابة زوجته ونجله بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

11:28 م 24/03/2026
    المتوفي الأول رب الأسرة
    المتوفية الثانية طفلته

لقى تاجر ملابس، وصغيرته، مصرعهما، اليوم الثلاثاء، فيما أصيبت زوجته ونجله إثر استنشاقهم الغاز خلال خلودهم للنوم في شقتهم بمنطقة العلوي بمدينة فوه في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة فوه يفيد بتلقي مركز الشرطة إشارة من مستشفى فوه للتأمين الصحي بوصول "إيمان.م.ع.ج.ع"، 27 عامًا، ربة منزل، ونجلها الطفل "حمدي.م.ح.ع.ا"، 6 أعوام، ويقيمان بمنطقة العلوي دائرة مركز شرطة فوه مصابين باختناق نتيجة استنشاق الغاز.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، والنقيب محمد توفيق، معاون مباحث المركز، ومأمور المركز إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي.

وبسؤال "سعيدة.م.ح.ا"، 58 عامًا، معلمة، وتقيم بمدينة فوه، قررت باكتشافها رفقة نجلها من خلال فتح الشقة بمعرفتهم بعد تغيبهم وتأخر التواصل بهم وجود زوج ابنها المدعو "محمد.ح.ع.ا"، 37 عامًا، تاجر ملابس، وطفلته "تاليا"، 4 أعوام، جثتين هامدتين، وتعرض ابنتها وحفيدها المذكورين إلى حالة إغماء مع وجود رائحة غاز كثيفة بالشقة.

ووفق ذلك انتقل رجال الشرطة إلى الشقة في منطقة العلوي، وبالمعاينة تبين أن جثة المتوفى الأول في حالة رقود بالصالة جثة هامدة ويرتدي كامل ملابسه، مع سلامة جميع نوافذ الشقة، والشرفة.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثتين تبين من تقريره أن الجثتين لا توجد بهما إصابات ظاهرية ويرجح أن يكون سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق نتيجة استشاقهما الغاز السام.

كشفت التحقيقات الأولى لرجال الشرطة عن حدوث تسرب غاز في الشقة التي يقطنون بها والتي شهدت الواقعة أثناء خلود أفراد الأسرة للنوم ما أدى إلى وفاة تاجر الملابس، وصغيرته، وإصابة زوجته ونجله.

جرى نقل جثتي المتوفي تاجر الملابس، وطفلته إلى مشرحة مستشفى فوه للتأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما.

وتحرر بذلك المحضر رقم 1124 لسنة 2026 إداري مركز شرطة فوه، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كفر الشيخ فوه مستشفى فوه للتأمين الصحي الغاز السام منطقة العلوي

