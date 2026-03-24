كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث موجة صعبة غدا الأربعاء على كافة الأنحاء، إذ تتعرض البلاد لحالة طقس لم تحدث في شتاء العام الماضي، لكنها ليست في نفس مستوى قوة ما حدث في مارس 2020.

وتتزامن موجة الطقس السيئ مع نوة "عوة وبرد العجوزة" التي تعتبر آخر نوات الشتاء الباردة والممطرة التي تتعرض لها الإسكندرية والسواحل الشمالية وتستمر لمدة 6 أيام.

موعد انتهاء نوة عوة

ويستعرض "مصراوي" كل ما تريد معرفته من معلومات عن "عوة وبرد العجوزة":

- تعتبر نوة عوة آخر النوات الباردة والممطرة ويقول عنها الصيادون "عوة ما بعدها نوة".

- تبدأ نوة عوة وبرد العجوزة في 24 من شهر مارس كل عام قد تتقدم أو تتأخر عدة أيام.

- تستمر نوة عوة لمدة 6 أيام.

سر تسمية نوة عوة

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح شرقية وأمطار غزيرة.

- موج البحر يرتفع فيها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.

- اختلف الكثيرون حول سبب تسميتها ولا يعرف أحد سبب تسميتها بهذا الاسم.

تعطيل الدراسة بالمدارس

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن منح جميع المدارس على مستوى الجمهورية، إجازة خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس، وذلك بهدف حماية الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

الدراسة بالجامعات أون لاين

ومن جانبه، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات والمعاهد بتعليق الدراسة حضوريًا، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم "الأونلاين"، وذلك يومي الأربعاء والخميس؛ نظرًا لتوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية.

إجازة استثنائية للموظفين في الإسكندرية

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، منح إجازة استثنائية يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس الموافقين 25 و26 مارس الجاري، وذلك للعاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 عاماً.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يُستثنى من القرار القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان استمرار متابعة تداعيات حالة الطقس ميدانياً عبر غرفة العمليات الرئيسية والسيطرة.

استعدادات المحافظة

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بـ 110 سيارة مجهزة، و37 معدة ديزل، بالإضافة إلى 2 سيارة تانك وقود، و2 سيارة تدخل سريع، و2 سيارة ورشة متنقلة، وذلك لدعم الأعمال الميدانية والتعامل مع أي طوارئ بشكل فوري.

وتتمركز المعدات وفرق الطوارئ على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء الإسكندرية، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، وفقًا لخطط مسبقة تعتمد على الدراسات والخبرات المتراكمة، والتي حددت النقاط الساخنة.

تحذيرات مهمة

ووجهت محافظة الإسكندرية المواطنين بمراعاة التعليمات الإرشادات حفاظًا على سلامتهم التالية:

- تجنب الوقوف أو السير أسفل الأشجار القديمة أو اللوحات الإعلانية الكبيرة.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

- عدم ركن السيارات أسفل الشرفات المتهالكة أو في الأماكن المفتوحة المعرضة لتطاير الأجسام.

- توخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعات، خاصة على الطرق السريعة.

18 نوة ممطرة شتاءً

يشار إلى أن عروس البحر المتوسط تتعرض لـ 18 نوة في الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.