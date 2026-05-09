إعلان

تشميع 31 محلاً في مدينتي المنيا وملوي

كتب : جمال محمد

12:53 م 09/05/2026

تنفيذ الحملات الرقابية بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية المكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمحال العامة، وفرض الانضباط والتصدي لكافة المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باستعادة الوجه الحضاري.

وشدد المحافظ على أن الحملات الميدانية تُنفذ بشكل دوري ومستمر، وليست حملات استثنائية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط داخل الشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تشميع 12 منشأة بحي شمال مدينة المنيا، إلى جانب تحرير 35 محضرًا متنوعًا، كما تم بمدينة ملوي تشميع 19 منشأة وتحرير 36 محضرًا، في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية.

وفي مجال الرقابة التموينية، تم تحرير 10 محاضر إعدام بواسطة هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب 30 محضرًا متنوعًا حررتها إدارة تموين ملوي، تنوعت بين مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول والبيع.

ودعا محافظ المنيا أصحاب الأنشطة التجارية والمنشآت إلى الاستفادة من التيسيرات المقدمة لاستخراج التصاريح المؤقتة، والتي يتم إصدارها خلال أسبوع واحد فقط ومزودة بـ “QR Code”، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الالتزام القانوني.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقريرًا بشأن جهود الحملات المشتركة التي نفذتها اللجنة العليا للإشغالات برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بعدد من القطاعات بمركزي المنيا وملوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عماد كدواني المنيا حملات رقابية تموين المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها دول عربية.. أين ظهرت الأجسام الطائرة بتسريبات البنتاجون؟
شئون عربية و دولية

بينها دول عربية.. أين ظهرت الأجسام الطائرة بتسريبات البنتاجون؟
3 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري
رياضة محلية

3 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري
سي أي إيه: إيران قادرة على تحمل الحصار لأربعة أشهر إضافية
شئون عربية و دولية

سي أي إيه: إيران قادرة على تحمل الحصار لأربعة أشهر إضافية
مولود كل 15.9 ثانية.. الإحصاء: وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 مليون نسمة
اقتصاد

مولود كل 15.9 ثانية.. الإحصاء: وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 مليون نسمة
إجراء جديد يُنهي أزمة العدادات الكودية للمنازل المُقننة خارج الحيز العمراني
أخبار مصر

إجراء جديد يُنهي أزمة العدادات الكودية للمنازل المُقننة خارج الحيز العمراني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة