أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة ميدانية موسعة بمدينة دمنهور، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من مداخل المدينة، ومراجعة حالة مداخل القرى الواقعة على الطريق الزراعي، في إطار تحسين الصورة الحضارية وتعزيز السلامة المرورية.

متابعة تطوير المداخل الرئيسية



شملت الجولة تفقد أعمال تطوير وتشجير مدخل المدينة على الطريق الزراعي السريع مع شارع النصر، بالإضافة إلى الأعمال الجارية أسفل الكوبري بمدخل عزبة شعير، حيث يجري رفع كفاءة الطريق، وتشجير الجانبين، ووضع اللوحات الإرشادية لتنظيم الحركة المرورية وتيسيرها.

تحسين الهوية البصرية للمدينة



تابعت المحافظ أعمال تطوير مدخل المحافظة بجوار المعهد الطبي القومي على المحور الدولي، حيث يجري تنفيذ لوحة جمالية لمدينة دمنهور تعكس الطابع الحضاري والهوية البصرية، إلى جانب تركيب لوحات إرشادية مضيئة، وأعمال التشجير وتطوير جانبي الطريق، بالتنسيق بين إدارة المرور والوحدة المحلية والمجتمع المدني.

تطوير الطرق والخدمات المحيطة



تفقدت المحافظ مدخل مجمع مواقف دمنهور وطريق الخدمات الموازي للطريق الزراعي، ووجهت بتكثيف أعمال النظافة، وتشجير ورصف طريق الخدمات، مع تطوير الشوارع الفرعية المطلة عليه، لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات بسرعة التنفيذ



وجهت المحافظ إدارة المرور والوحدات المحلية بالتنسيق الكامل لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله، مع سرعة نهو الأعمال خلال 15 يومًا، إلى جانب تكليف جميع الوحدات المحلية بمراجعة مداخل المدن والقرى والشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها بكافة مدن ومراكز المحافظة.