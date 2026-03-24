الشرقية: لا بلاغات طارئة خلال عيد الفطر وانتظام كامل في العمل والخدمات

الشرقية تؤكد نجاح خطة العيد.. انضباط حكومي واستقرار الخدمات الحيوية

أكد حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلقَّ أي بلاغات أو إخطارات بوقوع أحداث طارئة طوال أيام عيد الفطر، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس نجاح خطة التأمين والمتابعة المستمرة التي تم تنفيذها خلال فترة الإجازة.

انضباط العمل عقب الإجازة

وشدد المحافظ على انتظام سير العمل داخل دواوين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمصالح الحكومية، مؤكدًا التزام العاملين بالحضور في المواعيد الرسمية منذ الساعات الأولى، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تعطيل.

توجيهات لتحسين مستوى الخدمات

ووجّه بضرورة مضاعفة الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تقليل زمن إنجاز المعاملات، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والبلاغات، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

استقرار المرافق والخدمات الحيوية

وأوضح المحافظ أن مختلف القطاعات الحيوية تعمل بكفاءة وانتظام، حيث شهدت المواقف العمومية استقرارًا في حركة النقل، إلى جانب انتظام عمل المخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فضلًا عن توافر السلع بالأسواق، واستمرار الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات الطبية دون معوقات.

تكثيف النظافة وتحسين الشوارع

وأشار إلى استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل مكثف، خاصة في المناطق التي شهدت إقبالًا كبيرًا خلال العيد، مع توجيه الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة الإنارة العامة وإزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.

حملات لمواجهة المخالفات

كما شدد المحافظ على مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتوازي مع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومراجعة تراخيص المحال التجارية لضمان الالتزام بالقوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

متابعة شكاوى المواطنين

وأكد استمرار متابعة شكاوى المواطنين عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع سرعة التعامل معها، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة.

الجهاز التنفيذي ودوره في التنمية

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز التنفيذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق خطط التنمية، مشددًا على أهمية الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق لتحقيق رضا المواطنين.

تفاصيل إجازة عيد الفطر

يُذكر أن مجلس الوزراء قرر بدء إجازة عيد الفطر اعتبارًا من 19 مارس وحتى 23 مارس 2026، مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات المختلفة.