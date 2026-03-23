لقي شاب مصرعه، مصابًا بطلق ناري في الرأس أثناء حفل زفاف، في قرية المسيد التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف واقعة مأساوية.

ضحية قرية المسيد

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى إهناسيا التخصصي بوصول الشاب "عبد الله ج. م." جثة هامدة. ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، ليتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تحريات قرية المسيد

انتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع البلاغ لسماع أقوال شهود العيان. وتبين من التحريات قيام المدعو "إسلام ج. ع." بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته ابتهاجًا بالمناسبة.

وخرجت طلقة نارية بشكل عشوائي لتستقر في رأس المجني عليه، ما أدى إلى وفاته في الحال. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

متهم قرية المسيد

أقر المتهم بارتكاب الواقعة بمجرد مواجهته بما أسفرت عنه التحريات الأمنية. وأكد الشاب في اعترافاته أن إطلاق النار كان على سبيل الاحتفال دون قصد القتل.

تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع استكمال الإجراءات.