أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حرصًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم لكل الأسر.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد، وبالتعاون مع إدارة مباحث التموين، نفذت حملة رقابية مكبرة ومفاجئة داخل نطاق مدينة أسيوط، استهدفت الأسواق ومنافذ بيع الأسماك ضمن خطة شاملة لإحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية ومواجهة الغش التجاري.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت في ضبط ومصادرة 250 كجم من الأسماك المملحة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت معروضة للبيع بالمخالفة للقانون، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وعدم التهاون مع أي محاولة للإضرار بصحة المواطنين.

حملات يومية وتفتيش مستمر داخل المجازر

وشدد اللواء علوان على أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومكثف، بالتوازي مع أعمال التفتيش داخل المجازر وبرامج التوعية للمواطنين، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الأمان الغذائي، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بملف سلامة الغذاء واعتباره أولوية قصوى.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات

وأضاف المحافظ أن تعاون المواطنين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو سلع يشتبه في صلاحيتها، بما يعزز جهود الرقابة ويضمن سلامة الغذاء داخل كل بيت.

واختتم المحافظ بتأكيد استمرار الحملات المكثفة خلال فترة الأعياد وما بعدها، ضمن استراتيجية متكاملة لحماية المستهلك وتعزيز منظومة الرقابة التموينية والصحية على مستوى المحافظة.