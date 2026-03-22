أسوان "كاملة العدد".. إقبال كثيف للأهالي والسياح على الحدائق والعائمات

شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الأحد، كثافة غير مسبوقة من المواطنين الذين توافدوا للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك، في أجواء عائلية تملؤها البهجة والفرح.

أجواء احتفالية وفعاليات موسيقية

غلبت مظاهر السعادة على الزائرين، حيث تجمّع الأطفال والشباب حول منصات الموسيقى لمشاركة الرقص على أنغام الـ"دي جي". بالتزامن، كثّفت الجهات المختصة أعمال مراجعة اشتراطات السلامة بالمراكب النهرية، والتأكد من توافر سترات النجاة لضمان سلامة رواد الرحلات.

إقبال على الملاهي داخل الحدائق العامة

وحرص العديد من الأسر على اصطحاب أطفالهم إلى الملاهي والمراجيح داخل حديقة الفردوس بمدينة أسيوط، والحديقة العامة ناصر بمركز أبوتيج، حيث بدت مظاهر الفرح واضحة على وجوه الزائرين المحتفلين بالعيد.

تصريحات المحافظ حول الإجراءات والتأمين

من جانبه، أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار استقبال المتنزهات للزائرين في ثالث أيام العيد، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على الحدائق والرحلات النهرية عبر عبارات المشروع النهري بأسعار رمزية. وأضاف أن الأجهزة الأمنية كثفت انتشارها لتأمين المواطنين، مع تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بالقرب من المتنزهات تحسبًا لأي طارئ، وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع أي مشكلة.

تكليفات للجهات المحلية بتهيئة الشوارع

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ضرورة تهيئة الشوارع ومناطق الاحتفال، ورفع المخلفات بشكل مستمر على مدار اليوم، بهدف توفير بيئة مريحة تتيح للمواطنين الاستمتاع بأجواء العيد.

استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية

كما أكد المحافظ استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة وربطها بغرف عمليات الأحياء والمديريات، لمتابعة حركة المواطنين خلال الاحتفالات وتلقي البلاغات والشكاوى، مع تكليف فرق النظافة بالمرور المتواصل ورفع أي مخلفات قرب الحدائق والمناطق الحيوية.