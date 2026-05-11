عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أمله في أن تتخلص إسرائيل من الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي في غضون 10 سنوات.

وقال نتنياهو في مقابلة بثت أمس الأحد، مع برنامج 60 دقيقة على قناة "سي.بي.إس نيوز": "أريد خفض الدعم المالي الأمريكي، وهو المكون المالي للتعاون العسكري بيننا، إلى الصفر".

أضاف أن إسرائيل تتلقى حوالي 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا، ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ما مجموعه 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة من 2018 إلى 2028.

لكن نتنياهو قال: "إن هذا هو الوقت المناسب لإعادة ضبط العلاقة المالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفا: "لا أريد انتظار الكونجرس القادم أريد أن أبدأ الآن".

ورغم أن إسرائيل تتمتع منذ فترة طويلة بتوافق بين الحزبين في الكونجرس الأمريكي بشأن المساعدات العسكرية، إلا أن الدعم من المشرعين والجمهور تضاءل منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، وفقا للغد.