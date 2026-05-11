إعلان

"أفريقية النواب": افتتاح "سنجور" يعكس ثقل مصر كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا

كتب : نشأت حمدي

05:30 ص 11/05/2026

النائب أحمد إبراهيم البنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتاح المقر الجديد لجامعة "سنجور" بالإسكندرية، يمثل تدشينًا لمرحلة جديدة من الدبلوماسية التعليمية التي تتبناها الدولة المصرية تجاه أشقائها في القارة الأفريقية، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس ثقل مصر كبوابة رئيسية وحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا.

وقال عضو لجنة الشئون الأفريقية، إن رسائل قادة الدولتين من قلب الإسكندرية كشفت عن إدراك عميق بأن "بناء الإنسان" هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار المستدام في القارة السمراء، لافتاً إلى أن كلمة الرئيس السيسي وضعت خريطة طريق واضحة لتأهيل الشباب الأفريقي وتمكينهم من أدوات المعرفة لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وأضاف البرلماني، أن الإشادة الفرنسية بالدور المصري في إنشاء الحرم الجامعي الجديد تؤكد نجاح القاهرة في بناء نموذج تعاون "معرفي" فريد مع باريس، يتجاوز الأطر السياسية التقليدية إلى آفاق بناء القدرات البشرية، معتبراً أن جامعة سنجور أصبحت اليوم "منصة انطلاق" لتعزيز القيم الفرانكفونية والتعاون التنموي المشترك.

وأوضح البنا، أن هذا الحدث يتماشى مع أهداف "أجندة أفريقيا 2063"، حيث تساهم الجامعة في تخريج كوادر قيادية قادرة على إدارة ملفات التنمية في دول القارة، وهو ما يعزز من القوة الناعمة المصرية داخل العمق الأفريقي.

وأشار إلى أن التعليم هو السلاح الأول في مواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمعات من الانقسام، وهو ما تسعى إليه مصر من خلال احتضان هذه المؤسسات الدولية.

واختتم عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب تصريحه بالتأكيد على أن مصر نجحت في توظيف موقعها الجغرافي وثقلها السياسي لإحداث توازن في العلاقات (الأفريقية - الأوروبية)، مشدداً على أن البرلمان المصري يدعم كافة الجهود التي تهدف لتعزيز مكانة مصر كحاضنة للمؤسسات التعليمية والثقافية الكبرى، بما يحقق رفاهية واستقرار الشعوب الأفريقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب أحمد إبراهيم البنا أفريقية النواب مجلس النواب جامعة سنجور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يسبب متلازمة تململ الساقين.. احذر نقص هذا المعدن المهم
نصائح طبية

يسبب متلازمة تململ الساقين.. احذر نقص هذا المعدن المهم

4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
نصائح طبية

4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
لاعب سابق ومشجع مارسيليا.. حكاية الوجه الرياضي في حياة إيمانويل ماكرون
رياضة محلية

لاعب سابق ومشجع مارسيليا.. حكاية الوجه الرياضي في حياة إيمانويل ماكرون
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-5-2026.. شبورة ورياح
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-5-2026.. شبورة ورياح
بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
زووم

بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو