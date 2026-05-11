كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "بي إم جيه للتغذية والوقاية والصحة" عن دور البقوليات وفول الصويا في خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أهمية إضافة هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي الصحي للقلب، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

ما فوائد البقوليات لصحة القلب؟

أوضحت الدراسة أن تناول حوالي 170 جراما من البقوليات يوميا، مثل العدس والحمص والفاصوليا والبازلاء، مرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 16%.

الصويا ومشتقاتها

أما منتجات الصويا، مثل التوفو وحليب الصويا، تشير النتائج إلى انخفاض خطر الإصابة بنسبة 19% لدى من يستهلكون كميات تتراوح بين 60 و80 جراما يوميا.

ويظهر التحليل أن الفائدة الوقائية للصويا لا تزيد بعد هذه الكمية، بينما تزداد الفائدة تدريجيا مع زيادة استهلاك البقوليات حتى 170 جراما.

اعتمد الباحثون على مراجعة وتحليل بيانات مجمعة من 12 دراسة رصدية، شملت دولا من الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، بمشاركة ما بين ألفي شخص إلى أكثر من 88 ألف مشارك.

وتعكس هذه الدراسات العلاقة الواضحة بين تناول هذه الأطعمة وانخفاض مخاطر ارتفاع ضغط الدم، ما يعزز التوصيات الغذائية التي تشجع على إدراجها بانتظام في النظام الغذائي.

القيمة الغذائية للبقوليات والصويا

ترجع الفائدة المحتملة للبقوليات والصويا إلى محتواها الغني بالعناصر الغذائية، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، إضافة إلى مركبات "إيزوفلافون" في الصويا التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية، كما أن تخمير الألياف في هذه الأطعمة ينتج مركبات داعمة لصحة القلب وخفض ضغط الدم.

