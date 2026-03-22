إعلان

شاهد.. ماذا فعلت السيول في أودية سانت كاترين؟ (تفاصيل وصور)

كتب : رضا السيد

10:54 ص 22/03/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    تدفق مياه السيول
  • عرض 12 صورة
    سيول بسانت كاترين
  • عرض 12 صورة
    السيول تسير في مجراها
  • عرض 12 صورة
    سيول تضرب المدينة
  • عرض 12 صورة
    سيول بالأودية
  • عرض 12 صورة
    سيول شديدة بسانت كاترين
  • عرض 12 صورة
    سيول سانت كاترين
  • عرض 12 صورة
    سيول شديدة
  • عرض 12 صورة
    سيول وادي الطرفة
  • عرض 12 صورة
    مجرى السيل
  • عرض 12 صورة
    شلالات مياه السيول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استيقظت مدينة سانت كاترين، فجر اليوم الأحد، على وقع موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول تدفقت عبر أودية المدينة، وسط استنفار أمني وتنفيذي لمتابعة الموقف ورصد أي آثار ناتجة عن تقلبات الطقس.

استنفار في "كاترين" وهدوء في "الطور"

كشف الدكتور أحمد الكومي، مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، عن خريطة سقوط الأمطار بالمحافظة؛ حيث شهدت مدينة الطور أمطاراً خفيفة لم تترك تجمعات مائية، بينما ضربت السيول أودية سانت كاترين (وادي غربة، وادي الأربعين، ووادي الشيخ) تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

منظومة الحماية

أوضح "الكومي" في تصريحات خاصة، أن مياه السيول تسير حالياً في مجراها الطبيعي بفضل مشروعات الحماية التي نفذتها الدولة، مشيراً إلى أن المياه وصلت بالفعل إلى "البحيرة الأولى" بمدخل المدينة، والتي صُممت خصيصاً لحماية البنية التحتية وتغذية الخزان الجوفي.


نجحت البحيرات الجبلية وسدود الحماية في تخزين كميات ضخمة من المياه لاستغلالها لاحقاً في الزراعة والشرب، وأكدت التقارير الأولية عدم رصد أي آثار تدميرية في الطرق أو المنشآت الحيوية بالمدينة، فيما باشرت لجان فنية عملها لتقدير كميات المياه المخزنة وقياس مدى ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

الطوارئ القصوى

وجرى التنسيق بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الري وكافة الأجهزة المعنية لرفع حالة الطوارئ القصوى، مع استمرار المتابعة اللحظية لحركة المياه في الأودية الجبلية، لضمان سلامة المواطنين والسائحين في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء سانت كاترين سيول أمطار غزيرة بحيرات مجرى السيل مدينة الطور الطقس درجات الحرارة

إعلان

