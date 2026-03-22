استيقظت مدينة سانت كاترين، فجر اليوم الأحد، على وقع موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول تدفقت عبر أودية المدينة، وسط استنفار أمني وتنفيذي لمتابعة الموقف ورصد أي آثار ناتجة عن تقلبات الطقس.

استنفار في "كاترين" وهدوء في "الطور"

كشف الدكتور أحمد الكومي، مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، عن خريطة سقوط الأمطار بالمحافظة؛ حيث شهدت مدينة الطور أمطاراً خفيفة لم تترك تجمعات مائية، بينما ضربت السيول أودية سانت كاترين (وادي غربة، وادي الأربعين، ووادي الشيخ) تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

منظومة الحماية

أوضح "الكومي" في تصريحات خاصة، أن مياه السيول تسير حالياً في مجراها الطبيعي بفضل مشروعات الحماية التي نفذتها الدولة، مشيراً إلى أن المياه وصلت بالفعل إلى "البحيرة الأولى" بمدخل المدينة، والتي صُممت خصيصاً لحماية البنية التحتية وتغذية الخزان الجوفي.



نجحت البحيرات الجبلية وسدود الحماية في تخزين كميات ضخمة من المياه لاستغلالها لاحقاً في الزراعة والشرب، وأكدت التقارير الأولية عدم رصد أي آثار تدميرية في الطرق أو المنشآت الحيوية بالمدينة، فيما باشرت لجان فنية عملها لتقدير كميات المياه المخزنة وقياس مدى ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

الطوارئ القصوى

وجرى التنسيق بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الري وكافة الأجهزة المعنية لرفع حالة الطوارئ القصوى، مع استمرار المتابعة اللحظية لحركة المياه في الأودية الجبلية، لضمان سلامة المواطنين والسائحين في المنطقة.