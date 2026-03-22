

أسيوط- محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، حالة من الطقس غير المستقر، تخللتها أمطار خفيفة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع ثالث أيام عيد الفطر.

وسقطت أمطار متقطعة على عدد من مناطق مدينة أسيوط، من دون أن تعيق حركة المواطنين أو تؤثر في مظاهر الاحتفال بالعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، يصاحبها سقوط أمطار وأجواء شتوية باردة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، وتخفيف السرعات، والالتزام بالإرشادات المرورية لتجنب الحوادث.

من جانبه، وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إلى جانب مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة لمتابعة تطورات الموقف والتعامل الفوري مع أي طارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الاستعدادات، ومراجعة مخرات السيول ومصارف الأمطار، والتأكد من جاهزية معدات التدخل السريع، مع التركيز على الطرق الواقعة بالجانب الشرقي من المحافظة.

ووجه بالتنسيق مع إدارات المرور لتأمين الطرق، ورفع درجة الجاهزية بهيئات الإسعاف والحماية المدنية وشركات المرافق، بالإضافة إلى مراجعة تثبيت اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة لحماية المواطنين.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالتعليمات، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح، والقيادة بهدوء وحذر في ظل احتمالات انخفاض مستوى الرؤية. كما شدد على الابتعاد عن مخرات السيول والمجاري المائية حفاظًا على سلامتهم.

دعا المحافظ للإبلاغ عن أي حالة طارئة عبر الخط الساخن 114، أو من خلال غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة عبر الأرقام: أرضي: 0882135858 ، واتس آب: 01066628906 مؤكدًا أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية كاملة.



