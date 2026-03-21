أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية خلال أيام عيد الفطر، مع تكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري معها بكل حسم.

تنسيق كامل وغرفة عمليات على مدار الساعة

وشدّد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، التي تعمل على مدار 24 ساعة لمنع استغلال إجازة العيد في تنفيذ مخالفات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

إزالة 9 حالات تعدٍ في بنها

أسفرت الحملات بمركز ومدينة بنها، بقيادة المحاسب وليد محمد الشهاوي، عن إزالة 9 حالات تعدٍ على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 1220 مترًا مربعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات مكبرة بشبين القناطر

وفي إطار المرحلة الثالثة من الموجة (28)، قاد الدكتور محمد السيد حملات مكبرة بمركز ومدينة شبين القناطر، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ خارج الحيز العمراني، شملت إقامة أسوار بقرية بنوى على مساحة 280 مترًا، وتشوين أعلاف بكفر شبين على مساحة 100 متر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

إزالة مخالفات بطوخ واستمرار المتابعة

وفي مركز ومدينة طوخ، أكد المهندس وائل جمعة استمرار المتابعة على مدار الساعة، حيث تم إزالة سقف مخالف بقرية الناصرية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية أُعيد البناء عليها بعد إزالة سابقة، بحضور قيادات المجلس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.

استمرار الحملات دون توقف

واختتم المحافظ توجيهاته بالتأكيد على استمرار أعمال المراقبة والمتابعة بجميع القرى والمدن دون انقطاع، مشددًا على أن أي محاولة للتعدي ستُواجه بإزالة فورية في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة والمظهر الحضاري للمحافظة.