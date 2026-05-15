أول رد من الداخلية عن منشور يزعم انتشار البلطجة في الإسكندرية

كتب : مصراوي

11:48 ص 15/05/2026 تعديل في 11:49 ص

الداخلية تكشف حقيقة انتشار البلطجة في الإسكندرية

منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثار الجدل بعد الادعاء بانتشار أعمال البلطجة في إحدى مناطق الإسكندرية، قبل أن تكشف التحريات الأمنية حقيقة الواقعة ودوافع نشرها.

سيدة تزعم انتشار البلطجة في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بانتشار أعمال البلطجة بإحدى مناطق محافظة الإسكندرية.

سيدة وراء الواقعة

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية.

اعترافات المتهمة

وبسؤالها، أقرت باختلاقها الواقعة ونشر الادعاءات نكاية في الشخص الظاهر بالصورة، بسبب مضايقتها والتعدي عليها بالسب على خلفية خلافات سابقة بينهما.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وتبين أن له معلومات جنائية سابقة ويقيم بدائرة القسم وأقر بارتكاب واقعة السب والمضايقة؛ بسبب ذات الخلافات القائمة بينهما.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإحالتهما إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

