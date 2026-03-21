شهدت قرية السنانية التابعة لمركز دمياط حادثًا مفاجئًا، بعدما اصطدم قطار خط (المنصورة – دمياط) بعدد من رؤوس الماشية أثناء عبورها من وصلة غير شرعية تُعرف بـ"فتحة العمال"، ما أدى إلى نفوق 6 رؤوس ماشية وتوقف حركة القطار بشكل مؤقت.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بعدد من رؤوس الماشية، وتوقفه أمام القرية. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث، إلى جانب سيارات الإسعاف وشرطة النقل والمواصلات، لموقع الحادث.

معبر عشوائي وراء الحادث

بالفحص تبين أن الحادث وقع أثناء عبور الماشية من مزلقان عشوائي غير مخصص للعبور، ما تسبب في اصطدام القطار بها ونفوقها بالكامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

عودة الحركة لطبيعتها

تم رفع آثار الحادث والماشية النافقة من على القضبان، وإعادة فتح خط السكة الحديد أمام القطار، حيث استأنفت حركة السير بشكل طبيعي دون تأثير يُذكر على مواعيد القطارات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.