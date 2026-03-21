عبور عشوائي.. قطار يدهس 6 رؤوس ماشية ويُعطل الحركة في دمياط

كتب : رامي محمود

04:20 م 21/03/2026
    قطار يدهس 6 رؤوس ماشية ويُعطل الحركة في دمياط (6)
    قطار يدهس 6 رؤوس ماشية ويُعطل الحركة في دمياط (5)
    قطار يدهس 6 رؤوس ماشية ويُعطل الحركة في دمياط (2)
    قطار يدهس 6 رؤوس ماشية ويُعطل الحركة في دمياط (4)
    قطار يدهس 6 رؤوس ماشية ويُعطل الحركة في دمياط (3)
    قطار يدهس 6 رؤوس ماشية ويُعطل الحركة في دمياط (1)

شهدت قرية السنانية التابعة لمركز دمياط حادثًا مفاجئًا، بعدما اصطدم قطار خط (المنصورة – دمياط) بعدد من رؤوس الماشية أثناء عبورها من وصلة غير شرعية تُعرف بـ"فتحة العمال"، ما أدى إلى نفوق 6 رؤوس ماشية وتوقف حركة القطار بشكل مؤقت.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بعدد من رؤوس الماشية، وتوقفه أمام القرية. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث، إلى جانب سيارات الإسعاف وشرطة النقل والمواصلات، لموقع الحادث.

معبر عشوائي وراء الحادث

بالفحص تبين أن الحادث وقع أثناء عبور الماشية من مزلقان عشوائي غير مخصص للعبور، ما تسبب في اصطدام القطار بها ونفوقها بالكامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

عودة الحركة لطبيعتها

تم رفع آثار الحادث والماشية النافقة من على القضبان، وإعادة فتح خط السكة الحديد أمام القطار، حيث استأنفت حركة السير بشكل طبيعي دون تأثير يُذكر على مواعيد القطارات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دمياط قرية السناينة قطار المنصورة دمياط حادث قطار نفوق ماشية مزلقان عشوائي حوادث السكة الحديد

