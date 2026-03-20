استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، عشرات المهنئين بعيد الفطر المبارك بديوان عام المحافظة، وتبادل معهم التهاني بهذه المناسبة المباركة، بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة.

تمنيات بالخير والأمن

تمنى المحافظ أن يعيد الله عيد الفطر على مصر وشعبها بمزيد من الخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تعزيز قيم الوحدة الوطنية

أكد كدواني أن مثل هذه المناسبات تعكس روح الوحدة الوطنية وروح الأسرة الواحدة التي تجمع أبناء المحافظة، وتعزز قيم الترابط والتلاحم بين المواطنين، مشيدًا بالدور الوطني للمؤسسات الدينية في ترسيخ مفاهيم التسامح والمحبة.

حضور قيادات المحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد طارق محمود عبد العزيز، والمقدم طارق عبد المنعم، ممثلي مكتب المستشار العسكري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والأمنية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.