زار الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نزلاء دار المسنين بمدينة بنها، لمشاركة الآباء والأمهات المقيمين بالدار فرحة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن العيد لا يكتمل إلا برؤية الابتسامة على وجوههم والاطمئنان على أحوالهم في هذه المناسبة السعيدة.

تبادل الأحاديث وتقديم الهدايا

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على الجلوس مع نزلاء الدار وتبادل الأحاديث الودية معهم، مقدماً التهنئة بالعيد وموزعاً الورود والهدايا العينية والمادية، وسط أجواء احتفالية غمرتها مشاعر المودة والاهتمام، مؤكداً أن هؤلاء الرواد هم "بركة المجتمع" الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وتربية الأجيال ويستحقون كل الرعاية والدعم.

تفقد مستوى الخدمات والرعاية

كما تفقد المحافظ مستوى الخدمات المقدمة داخل الدار، موجهاً القائمين عليها بضرورة توفير كافة سبل الراحة والرعاية النفسية والصحية للنزلاء، والعمل على خلق بيئة أسرية دافئة تشعرهم بأنهم بين أهلهم وذويهم، مشدداً على أن المحافظة لا تدخر جهداً في دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتلبية كافة متطلباتها.

مرافقة القيادات واستجابة النزلاء

ورافق المحافظ في الجولة كل من: الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبهم، أعرب نزلاء الدار عن سعادتهم البالغة بزيارة المحافظ وحرصه الدائم على التواجد معهم، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة رفعت من روحهم المعنوية وأشعرتهم بتقدير الدولة لهم.

واختتم المحافظ زيارته بالدعاء لهم بموفور الصحة والعافية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.