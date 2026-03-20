افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الحديقة الجديدة بشارع الجمهورية بمدينة دمنهور، مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط حضور كبير من الأطفال والأسر.

متنزه جديد يخدم أهالي دمنهور

جاء افتتاح الحديقة في إطار حرص المحافظة على توفير مساحات ترفيهية آمنة ومناسبة للمواطنين، حيث جرى تجهيزها لتكون متنفسًا حضاريًا يخدم أبناء المدينة، ويضفي مظهرًا جماليًا يعكس التطور العمراني.

احتفالية مبهجة وتوزيع هدايا للأطفال

استقبلت الحديقة مئات الأطفال والمواطنين فور افتتاحها، حيث جرى تنظيم احتفالية مبهجة، وحرصت المحافظ على مشاركة الأطفال فرحتهم، ووزعت عليهم الهدايا وقصص الأطفال، وسط أجواء من السعادة والبهجة.

تطوير المناطق غير المستغلة

أكدت المحافظ استمرار جهود المحافظة في استغلال وتطوير المناطق غير المستغلة أو المهمشة، وفق أحدث النظم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مسابقة لاختيار اسم الحديقة

أطلقت المحافظة مسابقة عبر صفحتها الرسمية لاختيار أفضل اسم للحديقة، على أن يتم تكريم الفائز، في إطار تعزيز مشاركة المواطنين في تطوير مدنهم.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

أشارت إلى استمرار تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة المساحات العامة والمتنزهات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة آمنة وحضارية تليق بأبناء محافظة البحيرة.