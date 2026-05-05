قال عملاق الشحن ميرسك، إن سفينة نقل المركبات "ألايانس فيرفاكس"، التي ترفع العلم الأمريكي وتديرها شركة "فاريل لاينز" التابعة لميرسك، غادرت الخليج عبر مضيق هرمز يوم الإثنين برفقة قوات عسكرية أمريكية.

وأضافت ميرسك، أن العبور تم دون وقوع أي حوادث وأن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

كانت "ألايانس فيرفاكس" من مئات السفن التي تقطعت بها السبل في الخليج بعد أن أدت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز منذ أوائل مارس.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إيران بالإزالة من على وجه الأرض في حال قيامها بمهاجمة السفن الأمربكية المشاركة بمشروع الحرية.

وقال ترامب، في مقابلة مع الصحفي تراي يينجست عبر قناة فوكس نيوز، إن إيران أصبحت "أكثر مرونة بكثير" في إطار مفاوضات السلام الجارية، على حد تعبيره.

وأكد أن الحشود العسكرية في المنطقة مستمرة، مشيرا إلى امتلاك واشنطن قدرات عسكرية متقدمة وذخائر إضافية.

وأضاف: "لدينا الآن أسلحة وذخائر أكثر وبمستوى متطور للغاية يفوق ما كان لدينا سابقا"، لافتا إلى أن القوات الأمريكية منتشرة في مختلف أنحاء العالم عبر قواعد عسكرية مجهزة بالكامل"، مؤكدا الاستعداد لاستخدامها إذا دعت الحاجة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر محلية قولها: "إن سفينة حربية أمريكية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت إلى العودة بعد تجاهلها التحذيرات".

وأوضحت الوكالة، أن صاروخين أصابا السفينة الحربية الأمريكية في أثناء إبحارها بالقرب من مدينة جاسك.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية عن دائرة العلاقات العامة للجيش الإيراني، يوم الإثنين، أن القوات البحرية أطلقت طلقات تحذيرية، مُنِع على إثرها دخول مدمرات العدو الأمريكي والصهيوني إلى نطاق مضيق هرمز، بحسب البيان، وفقا للغد.