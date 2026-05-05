بعد واقعة مقتل طفل الشرقية.. تحرك جديد من البيطريين لمواجهة الكلاب الضالة

كتب : أحمد العش

01:47 ص 05/05/2026

الكلاب الضالة

تزامنًا مع الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة الشرقية، وأودى بحياة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات إثر تعرضه لهجوم من كلاب ضالة، تشهد الساحة البيطرية تحركات جديدة للحد من انتشار الظاهرة وتعزيز إجراءات الحماية في المناطق السكنية.

حملات توعوية وآليات للإبلاغ السريع

كشف مصدر مسؤول بنقابة الأطباء البيطريين، أن المرحلة المقبلة من الخطة القومية لمواجهة الكلاب الضالة لن تقتصر على الجوانب العلاجية والبيطرية فقط، بل ستتوسع لتشمل حملات توعية ميدانية وإعلامية تستهدف المواطنين، بهدف رفع الوعي بكيفية التعامل الصحيح مع الكلاب الضالة، وآليات الإبلاغ الفوري عن أماكن تجمعها، بما يساهم في سرعة التدخل والحد من المخاطر.

أوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الخطة تتضمن أيضًا توعية الأهالي بطرق التعامل الآمن مع إطعام الكلاب، مع التأكيد على أهمية عدم إلقاء القمامة داخل أو بالقرب من التجمعات السكنية، لذلك من دور مباشر في جذب الكلاب الضالة وتكاثرها داخل المناطق المأهولة بالسكان.

إدراج الشرقية ضمن الخطة القومية

أشار إلى أن من بين أولويات المرحلة الحالية تسريع إدراج محافظة الشرقية ضمن المحافظات المشمولة بالخطة القومية، إلى جانب القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، في إطار توسيع نطاق المواجهة الشاملة للحد من انتشار الظاهرة.

أكد المصدر المسؤول، أن التحرك الجديد يأتي ضمن رؤية متكاملة لا تقتصر على التعامل الأمني أو البيطري فقط، وإنما تعتمد على رفع الوعي المجتمعي باعتباره عنصرًا أساسيًا في الحد من انتشار الكلاب الضالة، إلى جانب استكمال برامج التحصين والتعقيم وإنشاء مراكز الإيواء المخصصة لذلك.

