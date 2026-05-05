مصدر يكشف لمصراوي تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري

مصدر يكشف لمصراوي.. ماذا حدث في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة إنبي؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره إنبي اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتقام مباراة مباراة الأهلي وإنبي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر لمصراوي، أن المدرب الدنماركي اس توروب استقر على تشكيل الأهلي بنسبة كبيرة، إلا أن هناك حيرة في مركزين فقط، وهما مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

حيرة لدى توروب بخصوص تشكيل الأهلي أمام إنبي

وأوضح المصدر أن هناك حيرة من جانب ياس توروب، في مركز قلب الدفاع في ظل عودة ياسر إبراهيم من الإصابة، وتألق هادي رياض في مباراة القمة الماضية، إلا أن حظوظ الأخير هي الأوفر للمشاركة أساسيا.

وعلى الجانب الآخر، أكد المصدر أن هناك حيرة في مركز الظهير الأيمن، بعد تألق بيكهام في القمة وعودة محمد هاني من الإيقاف اليوم الثلاثاء.

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: هادي رياض، ياسين مرعي، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية وأحمد زيزو

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات وأشرف بن شرقي

