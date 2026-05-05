مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف لمصراوي تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري

كتب : يوسف محمد

12:50 ص 05/05/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    هزيمة الزمالك من الأهلي
  • عرض 15 صورة
    ديانج بشارة قيادة الأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    تيفو جماهير الأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    مبارة الأهلي والزمالك
  • عرض 15 صورة
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والزمالك (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والزمالك (24) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والزمالك (9) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والزمالك (10) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والزمالك (12) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والزمالك (17) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والزمالك (22) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والزمالك (28) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والزمالك (23) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره إنبي اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتقام مباراة مباراة الأهلي وإنبي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر لمصراوي، أن المدرب الدنماركي اس توروب استقر على تشكيل الأهلي بنسبة كبيرة، إلا أن هناك حيرة في مركزين فقط، وهما مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

حيرة لدى توروب بخصوص تشكيل الأهلي أمام إنبي

وأوضح المصدر أن هناك حيرة من جانب ياس توروب، في مركز قلب الدفاع في ظل عودة ياسر إبراهيم من الإصابة، وتألق هادي رياض في مباراة القمة الماضية، إلا أن حظوظ الأخير هي الأوفر للمشاركة أساسيا.

وعلى الجانب الآخر، أكد المصدر أن هناك حيرة في مركز الظهير الأيمن، بعد تألق بيكهام في القمة وعودة محمد هاني من الإيقاف اليوم الثلاثاء.

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: هادي رياض، ياسين مرعي، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية وأحمد زيزو

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات وأشرف بن شرقي

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي.. ماذا حدث في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة إنبي؟

رضا عبد العال ينتقد عبر مصراوي تعيين الغازي وناجي حكام لمباراتي الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وإنبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية
أخبار مصر

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية
مصدر يكشف لمصراوي تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري
مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام
أخبار مصر

مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
زووم

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
مشروع قانون الأسرة.. تعرف على أعمال فنية تناولت قضايا الأحوال الشخصية
زووم

مشروع قانون الأسرة.. تعرف على أعمال فنية تناولت قضايا الأحوال الشخصية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)