بمشاركة الآلاف.. أهالي السويس يؤدون صلاة العيد في 148 مسجدًا وساحة (صور)

أدى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الجمعة، داخل المسجد العباسي، وسط حضور كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وأهالي المحافظة.

أجواء احتفالية مبهجة

وشهدت ساحات صلاة العيد أجواءً مميزة، حيث ارتدى المواطنون الجلباب الأبيض احتفالًا بالعيد، فيما ظهر الأطفال بملابسهم الجديدة الزاهية، في مشهد يعكس فرحة العيد وبهجته.

كما انتشر بائعو البالونات بمحيط المساجد والساحات، وسط إقبال كبير من الأطفال الذين حرصوا على اقتنائها، ما أضفى أجواءً من البهجة والسرور.

تجهيزات واسعة لاستقبال المصلين

وكانت مديرية الأوقاف ببورسعيد قد خصصت 11 ساحة إلى جانب المساجد الكبرى، لأداء صلاة العيد، في إطار التيسير على المواطنين ومنع التكدس.

وشملت الاستعدادات رفع كفاءة المساجد والساحات من خلال أعمال النظافة والتعقيم والصيانة، إلى جانب تجهيز أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

خطبة موحدة تعزز القيم

كما تم التنسيق مع الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة عيد الفطر الموحدة، والتي ركزت على قيم الفرح والتكافل وصلة الرحم، بما يعكس روح العيد وأهميته في تعزيز الروابط الاجتماعية بين المواطنين.





