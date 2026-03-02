إعلان

رفع 300 طن مخلفات من حرم مشروع المترو الجديد بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

09:36 م 02/03/2026
    رفع أطنان من المخلفات بالإسكندرية ٢
    رفع 300 طن مخلفات من حرم مشروع المترو الإسكندرية ٢
    رفع 300 طن مخلفات من حرم مشروع المترو الإسكندرية

قامت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، بالبدء في رفع المخلفات المتراكمة داخل حرم القطار القديم ومشروع المترو الجديد بالإسكندرية، في تحرك عاجل أسفر عن رفع أكثر من 300 طنًا من المخلفات.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لشكاوى المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رغم أن هذه المواقع تقع خارج نطاق الاختصاص التعاقدي الرسمي للشركة.

تنسيق مع الرصد البيئي

أكد حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنُتدب لشركة نهضة مصر، أن دور الشركة لا يقتصر على مناطق العمل الرسمية، بل يمتد للتدخل كلما دعت الحاجة لتحسين حياة المواطنين والحفاظ على بيئتهم. وجرى تنظيم العمل بتنسيق كامل مع إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة أسماء الكاس، لضمان استعادة المظهر الحضاري لمحيط المشروعات القومية الكبرى.

حجم مخلفات الشوارع المرفوعة بالإسكندرية منذ بداية رمضان

وكشف تقرير رسمي صادر عن محافظة الإسكندرية عن رفع نحو 44 ألفًا و470 طنًا تقريبًا من المخلفات الصلبة من الشوارع منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن.

وشملت الأعمال تكثيف النظافة بمحيط مشروع تطوير "ترام الرمل" في محطات (شدس، وصفر، وسابا باشا، وسان استيفانو)، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات بنفق سيدي جابر وتنظيفه وغسيله بالكامل لضمان السيولة المرورية.

تفاصيل رفع 720 طن مخلفات من محيط "كمبوند القضاة"

واستجابةً للشكاوى المتكررة من وجود أرض فضاء تحولت لمقلب مخلفات خلف كمبوند القضاة بحي شرق، قامت شركة نهضة مصر برفع نحو 720 طنًا من المخلفات من الموقع المذكور.

وأوضح أحمد شحاته، مدير إدارة الإعلام المركزية بالشركة، أن فرق الرصد استقبلت 389 شكوى منذ بداية الشهر الكريم عبر الخط الساخن ومنصات التواصل، جرى التعامل معها فوريًا لردع أي تلوث بيئي.

أرقام الخط الساخن لشركة نهضة مصر

ناشدت الشركة المواطنين بالالتزام بعدم إلقاء المخلفات داخل حرم المترو، وتسليمها لنقاط التجميع المخصصة أو لأقرب سيارة جمع. وخصصت الشركة الخط الساخن (17696) وأرقام خدمة العملاء (033624070 - 01227666685 - 033603999) لاستقبال أي شكاوى أو استفسارات، مؤكدة أن المبادرة لقيت صدىً واسعًا بين السكان الذين أشادوا بجودة العمل وسرعة الاستجابة الميدانية.

نهضة مصر الإسكندرية أيمن عطية مخلفات المترو نظافة الإسكندرية مترو الإسكندرية الجديد

