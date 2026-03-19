إعلان

"كنت بسافر كل يوم علشانهم".. قصة الأم المثالية بالمنوفية التي قهرت المسافات لتربية أبنائها

كتب : أحمد الباهي

02:40 م 19/03/2026 تعديل في 02:40 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اتصالات مباركة من الأهل والأحباء
  • عرض 5 صورة
    زوجها
  • عرض 5 صورة
    تهنئة محافظ المنوفية للسيدة
  • عرض 5 صورة
    تحكي لحظات المعاناة عقب وفاة الزوج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت حكاية كفاح إنساني من بيت بسيط بقرية كفر زرقان التابعة لمركز تلا، حيث عاشت سيدة من المنوفية رحلة طويلة من الصبر والتحدي، لم تكن فيها الحياة سهلة، لكنها قررت أن تواجه كل الصعوبات من أجل أبنائها.

بداية المسؤولية بعد وفاة الزوج

وجدت نفسها فجأة أمام مسؤولية كاملة بعد وفاة زوجها، لتصبح الأم والأب في وقت واحد، تتحمل أعباء الحياة اليومية وتفاصيل التربية وحدها، دون أي سند، سوى إيمانها بأن أبناءها يستحقون مستقبلاً أفضل.

رحلة يومية شاقة بين القرية وشبين الكوم

عملت داخل الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة شبين الكوم، وكان عليها أن تقطع مسافة طويلة يوميًا بين القرية والعمل، رحلة لم تكن سهلة في ظل صعوبة المواصلات والإرهاق المستمر، لكنها لم تفكر يومًا في التراجع، لأن العمل كان مصدر الرزق الوحيد.

وتحكي عن تلك الفترة لموقع مصراوي قائلة: "كنت بصحى بدري جدًا، وأسافر مشوار طويل، وأرجع أكمل يومي مع ولادي.. مكنش فيه اختيار تاني".

تضحية مستمرة من أجل الأبناء

سنوات طويلة مرت وهي تضع أبناءها في مقدمة كل شيء، تؤجل راحتها وتتحمل المشقة، فقط لتوفر لهم حياة كريمة وتعليمًا جيدًا، حتى كبروا وأصبحوا ثمرة هذا التعب والسهر.

تكريم مستحق بعد سنوات من الصبر

جاء اختيارها كأم مثالية تتويجًا لرحلة كفاح حقيقية، لم تكن مجرد لحظة تكريم، بل اعترافًا بقصة صبر وعطاء، تعبر عنها بصدق: "فرحتي مش بالكلام.. فرحتي إن تعبي راح في مكانه، وإن ولادي كبروا وبقوا حاجة كويسة".

مكالمة تهنئة من محافظ المنوفية

في ذات السياق، أعلنت محافظة المنوفية مبادرة اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية باتصال هاتفي مهنئًا السيدة باختيارها أمًا مثالية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن لها رحلة المشقة لابد لها من تكريم يليق بها، ودعا لها بالنجاح دائمًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأم المثالية 2026، المنوفية كفر زرقان تلا الجهاز المركزي للمحافظات

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

