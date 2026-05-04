الأولى على الجمهورية تستغيث: "حلمي التعيين معيدة بكلية تجارة أسوان" (صور)

كتب : إيهاب عمران

07:26 م 04/05/2026
    الطالبة ندا حربي
    شهادة تقدير الطالبة ندى حربي
    شهادة شكر للطالبة ندى حربي
    طلب تعيين ندى حربي معيدة
    شهادة تخرج ندى من كلية التجارة

في مشهد يعكس معاناة بعض النماذج المتفوقة، تواصل الطالبة ندى حربي حسن محمد، ابنة مركز إدفو بمحافظة أسوان، مسيرتها العلمية بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية عام 2021، ثم التحاقها بكلية التجارة بجامعة أسوان، لتواصل تفوقها حتى التخرج.

رحلة تفوق مستمرة من الدبلومات حتى الجامعة

تقول ندى إنها حصلت على منحة دراسية كاملة بعد تفوقها في الدبلومات الفنية، مع وعود بتوفير فرصة عمل عقب التخرج، مؤكدة أنها واصلت الاجتهاد داخل كلية التجارة حتى حصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصدت المركز الأول على دفعتها.

مطالبة بالتعيين معيدة

وأضافت أنها تقدمت بطلب للتعيين معيدة داخل الكلية عقب إعلان النتيجة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء، مشيرة إلى أنها تلقت مبررات تتعلق بعدم وجود ميزانية أو عدم سريان خطة خمسية في ذلك الوقت.

وأوضحت أنه مع اعتماد الخطة الخمسية الجديدة، تم الحديث عن ترشيحات داخلية، إلا أنها لم تُدرج ضمنها، بحسب قولها، رغم تفوقها واستحقاقها للوظيفة.

«لن أتنازل عن حقي»

وأكدت ندى تمسكها بحقها في التعيين داخل الجامعة، قائلة: «مش هتنازل عن حقي في التعيين معيدة»، مشيرة إلى أنها تقدمت بعدة التماسات دون حسم حتى الآن.

حلم التدريس داخل الجامعة

وتختتم حديثها قائلة إنها تسعى لتحقيق حلمها في أن تصبح معيدة بكلية التجارة بجامعة أسوان، استمرارًا لمسيرتها التعليمية، وتحقيقًا لأمنية أسرتها التي دعمتها منذ بداية طريق التفوق.

