كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الأربعاء ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله شخص عاري الجسد يقوم بحركات استعراضية بمدينة شبرا الخيمة. انتقلت القوات فوريًا لمحل الواقعة عقب رصد تلك التصرفات التي أثارت ذعر المارة، في إطار متابعة الوزارة لكل ما يشغل الرأي العام بمختلف المحافظات لضمان حماية المواطنين بجميع أنحاء البلاد بفعالية تامة.

اضطرابات نفسية

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحريات الأمنية بمديرية أمن القليوبية نجحت في تحديد هوية الشخص وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة. وأثبتت الفحوصات أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية حادة دفعته للقيام بتلك التصرفات المريبة أمام المواطنين وادعاء تعاطيه للمخدرات في الطريق العام. تضمن التحرك الأمني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع البدء في التنسيق مع الجهات الطبية المختصة لإيداع المذكور في أحد مراكز العلاج النفسي لضمان تلقيه الرعاية المناسبة لحالته الصحية ومنعه من تعريض نفسه أو المارة لأي خطر مستقبلي بالميادين العامة بمحافظة القليوبية.

" target="_blank" rel="noopener">باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث