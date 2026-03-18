المركزي الأمريكي يتجاهل طلب ترامب ويثبت سعر الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت سعر الفائدة على الدولار عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75% خلال اجتماعه اليوم، في خطوة تعكس تريثه لمتابعة تطورات الضغوط التضخمية.

باول يتحدى ترامب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا جيروم باول، رئيس البنك المركزي، إلى خفض سعر الفائدة، مما يعكس تدخل جديد في مسار السياسة النقدية. إلا أن قرارات البنك المركزي لا تستند إلى الضغوط السياسية، بل تعتمد على توقعات معدلات التضخم واتجاهات الاقتصاد عند تحديد خفض أو رفع أو تثبيت الفائدة.

كان البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 0.75% على ثلاث مرات خلال العام الماضي، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض واقترابه من المعدل المستهدف البالغ 2%.

ترقب البنوك المركزية للتضخم

وفي ظل التوترات الجيوسياسية، تترقب البنوك المركزية عالميًا موجة جديدة من التضخم، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما قد يدفعها إلى التحول من سياسة نقدية مرنة تدعم النمو الاقتصادي إلى سياسة انكماشية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتشجيع الادخار.