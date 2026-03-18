إعلان

المركزي الأمريكي يتجاهل طلب ترامب ويثبت سعر الفائدة

كتب : منال المصري

09:28 م 18/03/2026 تعديل في 09:38 م

البنك المركزي الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت سعر الفائدة على الدولار عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75% خلال اجتماعه اليوم، في خطوة تعكس تريثه لمتابعة تطورات الضغوط التضخمية.

باول يتحدى ترامب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا جيروم باول، رئيس البنك المركزي، إلى خفض سعر الفائدة، مما يعكس تدخل جديد في مسار السياسة النقدية. إلا أن قرارات البنك المركزي لا تستند إلى الضغوط السياسية، بل تعتمد على توقعات معدلات التضخم واتجاهات الاقتصاد عند تحديد خفض أو رفع أو تثبيت الفائدة.

كان البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 0.75% على ثلاث مرات خلال العام الماضي، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض واقترابه من المعدل المستهدف البالغ 2%.

ترقب البنوك المركزية للتضخم

وفي ظل التوترات الجيوسياسية، تترقب البنوك المركزية عالميًا موجة جديدة من التضخم، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما قد يدفعها إلى التحول من سياسة نقدية مرنة تدعم النمو الاقتصادي إلى سياسة انكماشية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتشجيع الادخار.

البنك المركزي الأمريكي دونالد ترامب التضخم سعر الفائدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية
شئون عربية و دولية

أخبار وتقارير

شئون عربية و دولية

جنة الصائم

مصراوى TV

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

