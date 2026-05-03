هل هناك شبهات حول بيع اللاعبين للمباريات بسبب المراهنات؟.. نائب يجيب

كتب : حسن مرسي

02:02 ص 03/05/2026

النائب محمد مجاهد

أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه لا يملك دليلا على اتهام لاعبين ببيع مبارياتهم أو أنديتهم بسبب القمار والمراهنات.

وأوضح مجاهد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن ما يحدث في أوروبا من قضايا تلاعب بنتائج المباريات لا يعني وجودها في مصر.

وأشار النائب إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن في المراهنات الدقيقة مثل عدد الكورنر والكروت والإصابات، لأنها تهدد نزاهة اللعبة وتدمر روح المنافسة الشريفة.

وأضاف أن المراهنات الرياضية الإلكترونية تقتل روح المنافسة وتوهم الشباب بالمكسب السريع دون مجهود.

وكشف مجاهد عن وجود مشروع قانون يجهز داخل اللجنة لتجريم المراهنات الرياضية الإلكترونية، بالتعاون مع حزب حماة الوطن.

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن قانون العقوبات يجرم القمار العادي، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يجرم بعض الأمور لكن لا يجرم المراهنات تحديدا.

وشدد على ضرورة حجب المواقع الإلكترونية للقمار ومنع الإعلانات عنها وقطع مصادر التمويل، لمواجهة المخاطر التي تهدد الرياضة

