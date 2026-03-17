نجح قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى رأس سدر، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بفرع جنوب سيناء، في إنقاذ حياة مريض يعاني من نزيف تحت الأم الجافية للمخ على الجانبين الأيسر والأيمن.



وقال الدكتور محمد زيدان، مدير المستشفى، إن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو في حالة إعياء تامة وفاقد الوعي، وعلى الفور جرى التعامل معه، وتجهيزه لإجراء عدة فحوصات طبية، لتحديد كيفية التعامل مع الحالة.

وأوضح مدير المستشفى في تصريح اليوم، أنه جرى عمل الفحوصات والاشعات والتحاليل الطبية اللازمة للمريض، وتبين أنه يعاني من نزيف بالمخ تحت الأم الجافية، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وعلى الفور جرى تجهيز المريض للدخول إلى غرفة العمليات بواسطة أطباء التخدير، وجراحة المخ والأعصاب.



وأكد أنه جرى خلال الجراحة تفريغ النزيف بنجاح، وخرج المريض من العمليات إلى العناية المركزة للمتابعة واستكمال العلاج حتى استقرار حالته، ومن المقرر أن يجري السماح له بالخروج من المستشفى عقب تحسن حالته الصحية، مع التوصية بالمتابعة بالعيادات الخارجية.