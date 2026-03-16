أجرى عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، جولة مفاجئة داخل مستشفى الشهداء المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة، رصد المحافظ تغيب وترك العمل دون إذن رسمي من جانب 39 من العاملين بالمستشفى، ما دفعه إلى إصدار قرار بإحالتهم للتحقيق، بسبب التقصير في أداء واجباتهم الوظيفية.

تفقد الأقسام الطبية بالمستشفى

وشملت جولة المحافظ تفقد عدد من الأقسام الطبية داخل المستشفى، من بينها غرف الملاحظة، والأشعة التشخيصية، ووحدة الشطب، وصيدلية نفقة الدولة، حيث استفسر عن آلية العمل وحجم المترددين ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة الصحية للمرضى بالشكل المناسب.

كما تفقد غرفة العقر للتأكد من توافر الأمصال، إلى جانب متابعة سير العمل داخل عيادات العظام والعلاج الطبيعي.

توجيه بفتح عيادة عظام إضافية

وأبدى محافظ المنوفية استياءه من سوء تنظيم العمل بعيادة العظام والزحام الشديد داخلها، موجّهًا بضرورة توفير عيادة عظام إضافية لتخفيف التكدس وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

حوار مباشر مع المرضى

وخلال الجولة، حرص المحافظ على إجراء حوار مباشر مع عدد من المرضى داخل المستشفى، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم قسم الاستقبال وحتى تلقي العلاج.

كما وجّه إدارة المستشفى بضرورة حسن معاملة المرضى وسرعة الاستجابة لشكاواهم، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة لمتابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير داخل الجهاز التنفيذي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.