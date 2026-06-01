ترامب يتهم CNN بتشويه مضمون الاتفاق النووي الجاري التفاوض بشأنه مع إيران

كتب : وكالات

03:31 ص 01/06/2026

الرئيس دونالد ترامب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة "CNN" واتهمها بتشويه مضمون الاتفاق النووي الجاري التفاوض بشأنه مع إيران، مؤكدا أن جوهر الاتفاق ينص بشكل واضح على منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

قال ترامب، إن الشبكة الإخبارية زعمت أن الاتفاق لا يتناول مسألة الأسلحة النووية، رغم أن النص، بحسب تعبيره، يؤكد بوضوح أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا".

وأضاف أن وسائل إعلام وصفها بـ"الأخبار الكاذبة" تركز على قضايا جانبية وتتجاهل البند الأساسي في الاتفاق، معتبرا أن ذلك يعكس استمرار تراجع مصداقيتها ونسب مشاهدتها.

وأشار ترامب إلى أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل جوهر التفاهم الجاري بحثه، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران حول عدد من الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي والأمن الإقليمي، وفقا لسكاي نيوز.

دونالد ترامب الاتفاق بين إيران وأمريكا إيران وأمريكا وقف الحرب بين إيران وأمريكا

