ضبط 17 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في الأقصر

كتب : محمد محروس

03:45 م 16/03/2026
    سيارة محملة بالدقيق
    ضبط ١٧ جوال دقيق
    ضبط دقيق مدعم في الأقصر
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر من ضبط 17 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وإعادة بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة رقابية بمدينة الأقصر.
وأوضح المهندس عبدالرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن الحملة أسفرت عن ضبط الكمية داخل إحدى سيارات النقل بناحية شارع أبو الجود بمدينة الأقصر، قبل تهريبها والتصرف فيها بشكل غير قانوني.


وأضاف أن الحملة جاءت بقيادة أحمد محمود ربيع مدير إدارة الرقابة التموينية، وبمشاركة عبدالعظيم النوبي أبوالوفا ومحمد عثمان أحمد كبيري مفتشي المديرية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وأشار إلى أنه تم تحرير المحضر رقم 6102 جنح قسم الأقصر، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.


كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات التموينية، شملت محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم وجود ميزان، إضافة إلى 3 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

