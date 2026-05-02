فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم السبت مستشفى سرس الليان العام، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

إحالة 41 عاملًا للتحقيق

قرر المحافظ إحالة 41 من العاملين بالمستشفى للتحقيق، بسبب تغيبهم وتركهم العمل دون إذن رسمي، مؤكدًا ضرورة الانضباط وعدم التهاون مع أي تقصير داخل القطاع الصحي.

تفقد المحافظ عددًا من الأقسام شملت العناية المركزة والحضانات والإنعاش القلبي والغرز والعقر وعيادات المشورة الأسرية، لمتابعة مستوى الخدمة وسرعة التعامل مع الحالات، إلى جانب التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

إشادة بوحدة الكلى الصناعي

تابع المحافظ وحدة الكلى الصناعي، واستمع لشرح حول آلية العمل، مشيدًا بحجم التجهيزات والأجهزة الطبية، ومثمنًا دور المشاركة المجتمعية في دعم القطاع الصحي.

بحث احتياجات المستشفى

وجه المحافظ بعقد لقاء مع مدير مديرية الصحة ومسؤولي التأمين الصحي وإدارة المستشفى، لبحث الاحتياجات الفعلية والعمل على تذليل المعوقات لتحسين مستوى الخدمة.

تفقد المحافظ السوق النموذجي بسرس الليان، المقام على مساحة 400 متر مربع ويضم 11 محلًا و19 باكية، ضمن خطة القضاء على الأسواق العشوائية، كما تابع الحالة العامة للكورنيش لتحسين المظهر الحضاري.

جولة داخل المجزر

زار المحافظ مجزر سرس الليان لمتابعة مستوى الخدمة، ووجه بإعداد حصر شامل لكافة المجازر بالمحافظة، ووضع خطة لرفع كفاءة غير المطور منها.

أكد المحافظ استمرار الجولات المفاجئة لمتابعة الأداء ميدانيًا، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.