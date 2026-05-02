إعلان

ولع فيها ببنزين.. المؤبد لقاتل زوجته حرقًا في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:38 م 02/05/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي بالسجن المؤبد لعامل بتهمة قتل زوجته حرقًا بسبب خلافات زوجية بينهما.
صدر القرار بعضوية كل من المستشار رامه سعد طبيخه، والمستشار شريف عبد المنعم هجرس، ويوسف محمد، رئيس النيابة الكلية بالمنتزه، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

تفاصيل القضية

ترجع وقائع القضية رقم 23931 لسنة 2025 جنح قسم شرطة المنتزه ثان، بورود إلى ضباط القسم يفيد نشوب حريق بشقة في أبو قير، ووجود مصابة.
ووفقاً لأوراق القضية، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود سيدة مصابة بحروق واتهمت زوجها بإشعال النيران بها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

سكب على زوجته بنزين

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ر.م.أ" عامل، تزوج من المجني عليها منذ عدة سنوات بمنطقة أبو قير بحي المنتزه ثان قبل أن تنشب خلافات بينهما ويحدث الطلاق.
وأشارت التحقيقات إلى تدخل الأسرة وإعادتها لزوجها مرة أخرى إلا أن الخلافات تجددت بينهما ويوم الواقعة أحضر زجاجة تحوي بنزين وسكبها على جسدها وأشعل النيران بها.

اعتراف قبل الموت

وأصيبت الزوجة بحروق متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وعقب وصول الشرطة أقرت بارتكاب زوجها الواقعة للتخلص منها، فيما جرى نقلها إلى المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.
حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية محكمة الجنايات جريمة قتل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنانة سهير زكي بعد صراع مع المرض
موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل