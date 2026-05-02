مدير تعليم طور سيناء: هدوء تام في أول أيام امتحانات النقل للتعليم الفني

كتب : رضا السيد

03:25 م 02/05/2026
    امتحانات النقل بالتعليم الفني
    مدير الإدارة يتابع اللجان
    متابعة سير الامتحانات

أعلن أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، انتظام سير امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني في يومها الأول، مؤكداً أنه لم يجرِ رصد أي شكاوى أو تجاوزات داخل اللجان، وسط أجواء سادها الهدوء والانضباط.

متابعة ميدانية وانضباط للجان

وأوضح مدير الإدارة، في تصريح له اليوم السبت، أن الطلاب أدوا الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم، والدكتورة وفاء رشاد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار إلى أنه جرى المرور ميدانياً لمتابعة سير اللجان بمختلف التخصصات "الصناعي، التجاري، والفندقي" للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

768 طالباً وطالبة أمام اللجان

وكشف "غيث" عن إحصائيات المتقدمين للامتحانات، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب 768 طالباً وطالبة بمرحلة النقل، موزعين كالتالي:

الصف الأول الثانوي الفني: 407 طلاب وطالبات.

الصف الثاني الثانوي الفني: 361 طالباً وطالبة.

إجراءات صارمة لضمان تكافؤ الفرص

وشدد مدير الإدارة على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكداً على منع دخول الهواتف المحمولة تماماً داخل اللجان لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

كما وجه بضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة مستمرة، وتوفير المناخ الهادئ والمناسب للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز ونظام.

التعليم الفني امتحانات جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
مسرح و تليفزيون

أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟
رياضة محلية

اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟
كم خسرت إيران منذ بدء الحصار الأمريكي عليها؟
شئون عربية و دولية

كم خسرت إيران منذ بدء الحصار الأمريكي عليها؟

بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
رياضة محلية

بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
كشف محرم بك.. هكذا عاش السكندريون الرفاهية قبل ألفي عام -صور
أخبار المحافظات

كشف محرم بك.. هكذا عاش السكندريون الرفاهية قبل ألفي عام -صور

