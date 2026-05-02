أعلن أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، انتظام سير امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني في يومها الأول، مؤكداً أنه لم يجرِ رصد أي شكاوى أو تجاوزات داخل اللجان، وسط أجواء سادها الهدوء والانضباط.

متابعة ميدانية وانضباط للجان

وأوضح مدير الإدارة، في تصريح له اليوم السبت، أن الطلاب أدوا الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم، والدكتورة وفاء رشاد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار إلى أنه جرى المرور ميدانياً لمتابعة سير اللجان بمختلف التخصصات "الصناعي، التجاري، والفندقي" للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

768 طالباً وطالبة أمام اللجان

وكشف "غيث" عن إحصائيات المتقدمين للامتحانات، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب 768 طالباً وطالبة بمرحلة النقل، موزعين كالتالي:

الصف الأول الثانوي الفني: 407 طلاب وطالبات.

الصف الثاني الثانوي الفني: 361 طالباً وطالبة.

إجراءات صارمة لضمان تكافؤ الفرص

وشدد مدير الإدارة على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكداً على منع دخول الهواتف المحمولة تماماً داخل اللجان لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

كما وجه بضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة مستمرة، وتوفير المناخ الهادئ والمناسب للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز ونظام.