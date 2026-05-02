أعلنت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم السبت، عودة حركة الملاحة الجوية في الدولة إلى طبيعتها، وذلك بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية التي كانت قد فُرضت في 28 فبراير مع اندلاع الحرب على إيران.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء عقب إجراء تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار حركة الطيران.

وأكدت استمرار المتابعة اللحظية لحركة الملاحة الجوية بهدف الحفاظ على أعلى مستويات السلامة، مشددة على جاهزية الفرق الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي تطورات محتملة.

كما أشادت الهيئة بتعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، داعية الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بحركة الطيران.