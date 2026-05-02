إعلان

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع كرتون في بني سويف -صور

كتب : حمدي سليمان

03:56 م 02/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق داخل مصنع كرتون في بني سويف (2)
  • عرض 4 صورة
    حريق داخل مصنع كرتون في بني سويف (1)
  • عرض 4 صورة
    حريق داخل مصنع كرتون في بني سويف (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد مصانع الكرتون بالمنطقة الصناعية شرق النيل، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق في وقت قياسي، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

تفاصيل الخسائر والتحقيقات

وأفادت مصادر أولية أن الحريق أسفر عن بعض الخسائر المادية داخل المصنع، دون تسجيل إصابات أو وفيات، فيما بدأت الجهات المختصة في حصر التلفيات وبيان أسباب اندلاع الحريق.

إجراءات احترازية

وأكدت الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التشديد على مراجعة اشتراطات السلامة المهنية داخل المنشآت الصناعية، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف المنطقة الصناعية الحماية المدنية حريق مصنع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنانة سهير زكي بعد صراع مع المرض
موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل