نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد مصانع الكرتون بالمنطقة الصناعية شرق النيل، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق في وقت قياسي، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

تفاصيل الخسائر والتحقيقات

وأفادت مصادر أولية أن الحريق أسفر عن بعض الخسائر المادية داخل المصنع، دون تسجيل إصابات أو وفيات، فيما بدأت الجهات المختصة في حصر التلفيات وبيان أسباب اندلاع الحريق.

إجراءات احترازية

وأكدت الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التشديد على مراجعة اشتراطات السلامة المهنية داخل المنشآت الصناعية، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.