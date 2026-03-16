استكمل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، جولته المفاجئة اليوم الاثنين بمدينة الشهداء، وقرر إحالة مدير إدارة تموين الشهداء للتحقيق لتقصيره في مهام عمله وضعف المتابعة، بعد رصد عدة مخالفات بالمراكز والوحدات التابعة.

غلق مخبز بلدي ومتابعة جودة الرغيف

فاجأ محافظ المنوفية مخبزاً بلدياً بشارع بورسعيد للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية، ولاحظ عدم توافر الاشتراطات اللازمة، فأصدر قرار الغلق وتوزيع الحصة التموينية على باقي المخابز بنطاق المركز لضمان حقوق المواطنين.

كما كلف مدير مديرية التموين بالتواجد الميداني وتشكيل لجنة للمرور على المخابز الأخرى، والتأكد من الالتزام بالحصة التموينية ومعايير الجودة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين.

ضبط سيارتين لتوزيع البوتاجاز والتحفظ عليهما

أثناء الجولة، لاحظ محافظ المنوفية غلق مستودع أنابيب البوتاجاز بالشهداء، ووجه بمراجعة الموقف العام والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما ضبط سيارتين توزع أسطوانات الغاز للسريحة بدنشواى بالمخالفة للقوانين، وأشرف المحافظ شخصياً على التحفظ عليهما بمقر الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متابعة مركز توزيع بوتاجاز أبو كلس

كما فاجأ محافظ المنوفية مركز توزيع بوتاجاز أبو كلس لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تنفيذ التوجيهات الصادرة، مؤكدًا على استمرارية الرقابة والتدخل الفوري لحماية المواطنين وضمان انتظام الخدمات.